Polis eşlerinden sorumlu 4 kadına FETÖ'den gözaltı
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 4 mahrem sorumlu gözaltına alındı
|05 Ağustos 2021 11:13
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda, polis eşlerinden sorumlu 4 kadın gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlar oldukları tespit edilen ve kentte yaşadığı öğrenilen 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından olan 4 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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