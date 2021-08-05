İnternetten gördü, 'kolonyalı deney'i evde uygulayınca kabusu oldu

Kars'ta ikizi ile internetten izlediği videodan etkilenip ellerine döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını denerken kıyafetinin alev alması sonucu karnı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerleri yanan 10 yaşındaki Berat Boylu'nun yaşadığı olay kabusu oldu.

Kars'ta yaşayan ortaokul öğrencisi ve tek yumurta ikizi olan 10 yaşındaki Berat ile kardeşi Baran Boylu, yaklaşık 10 gün önce internetteki bir video paylaşım programında ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.

İzledikleri videoyu evde denemek isteyen Baran kardeşlerin, birbirlerinin ellerine döktüğü kolonya kıyafetlerine de sıçradı.

Daha sonra kolonyanın çakmakla yanıp yanmadığını merak eden Baran kardeşler, mutfaktan aldıkları çakmağı ellerine tutarak yaktı.

Elleri ve kıyafetleri aniden alev alan ikizlerden Berat Boylu, alevi söndüremeyince bağırarak yardım istedi. Berat ve Baran kardeşlerin çığlıklarını duyan annenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve karnı, göğsü ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanık oluşan Berat, ambulans ile kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Burada 5 günlük tedavi gören Berat Boylu, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Boylu, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Berat Boylu'nun babası Çetin Boylu, AA muhabirine, tek yumurta ikizleri olan Berat'ın kardeşi ile internette gördüğü tehlikeli videoyu evde uygulamak istediğini söyledi.

Çocuklarının ellerine döktüğü kolonyanın kıyafetlerine de sıçradığını anlatan Boylu, "Mutfakta çakmağı yakarken Berat'ın elleri ve kıyafetleri aniden alev alıyor. Çocukların feryadı üzerine mutfağa giden annesinin müdahalesi sonucu alevler söndürülüyor." dedi.

Baba Boylu, çocuğunun göbek kısmı ve vücudunum çeşitli yerlerinde derin yanıkları oluştuğunu aktardı.

- "Aileler duyarlı olsun, çocuklarının telefondan ne izlediğine dikkat etsinler"

Olayın çocukların kabusu haline geldiğini anlatan Boylu, şöyle devam etti:

"Çocuğum yaşadığı kabus dolu olayı unutamıyor. Her pansuman yapıldığında korkuları daha da artıyor. Diğer kardeşinde bir şey yok. İnternetten izledikleri videodan etkilenip bu tehlikeli deneyi yapmak istemişler. Annesi evde oyun oynuyorlar sanmış. Aileler duyarlı olsun, çocuklarının telefondan ne izlediğine dikkat etsinler. "

Berat Boylu da kardeşiyle internette gördüğü videonun aynısını evde yapmaya çalışırken yandığını anlatarak, "Kardeşimle kolonyayı ellerimize döktük. İnternette ellerine kolonya döküp çakmakla yakanların videosunu izledik. Biz de öyle yapmaya çalışınca yandım." diye konuştu.

Boylu, çocukların bu tarz tehlikeli iş yapmaktan uzak durmasını istedi

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece derin yanıklar oluşan Boylu'yu yakından takip ettiklerini dile getirdi.