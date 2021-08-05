1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı

İstanbul'da su tüketiminde dün 3 milyon 422 bin metreküp ile yeni rekor kırıldı. Barajlardaki doluluk oranı da yüzde 65.79'a geriledi.
05 Ağustos 2021 12:01
+Aa- Yazdır
Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı

Sıcak havalarında etkisiyle İstanbul'da su tüketimi arttı. Kentte dün 3 milyon 422 bin metreküp ile su tüketim rekoru kırıldı. Bu rakam bir önceki günde 3 milyon 404 bin metreküp olarak kaydedilmiş ve tüm zamanların rekoru sayılmıştı. Barajların doluluk oranı ise bugün itibariyle yüzde 65.79'a geriledi.

Barajların doluluk oranları

İstanbul'un barajlarının doluluk oranları 5 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33.86, Terkos'ta yüzde 72.28, Sazlıdere'de yüzde 35.98, Alibey'de yüzde 37.03, Büyükçekmece'de yüzde 60.79, Ömerli'de yüzde 93.71, Darlık'ta yüzde 68.04, Elmalı'da yüzde 82.08, Kazandere'de yüzde 32.5 ve Pabuçdere'de yüzde 16.75 olarak kaydedildi. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 572.55 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan alınan su miktarı ise 2021 yılının başından şu ana kadar 421.93 milyon metreküp oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dört bölgede sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 13:28		 II. Abdülhamid'in torunu: Babam Şehzade Ertuğrul hiç Türkiye'yi göremedi
05 Ağustos 2021 13:08
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı
05 Ağustos 2021 12:47		 'Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir' uyarısı
05 Ağustos 2021 12:29
Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
05 Ağustos 2021 11:41		 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı
05 Ağustos 2021 11:26
Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor
05 Ağustos 2021 11:02		 Ankara'da kaybolan Zihinsel engelli Dilan'dan sevindirici haber
05 Ağustos 2021 10:40
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 10:30		 Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
05 Ağustos 2021 09:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Dört bölgede sağanak bekleniyor13:26 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:26 - AK Parti'den muhalefete: 'Kargaşa peşinde koşmayın, yangınla mücadeleyi engellemeyin'13:22 - Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede13:08 - II. Abdülhamid'in torunu: Babam Şehzade Ertuğrul hiç Türkiye'yi göremedi13:08 - THK Kayyum Heyeti Başkanı: 6 uçak için 4 milyon dolara ihtiyaç var
12:56 - Dolar yükseldi, çeyrek altın ne kadar oldu?12:56 - Milas'ta bir kişi gazetecilerin yolunu kesip kimlik sordu12:54 - FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da saklandığı evde yakalandı12:47 - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı12:35 - Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı12:29 - 'Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir' uyarısı
12:23 - Tartışma yaratan turizm kanununa muhalefet de 'Evet' demiş!12:13 - Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:06 - Bingöl'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı
11:49 - 7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
Gün ortası döviz fiyatları
İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
google translate 1
baban da mı aşçıydı sorusu 3
kalp kalbe karşıdır 2
Gözü yolda kalmak 2
yaymak 2
mutfaktaki erkek 3
bugün şiir okumaya doyduk çok şükür 2
gahmut yaylasından aşarken yolum 1
Domates 3
el lezzeti 4
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam