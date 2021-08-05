Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı
|05 Ağustos 2021 12:01
|+Aa- Yazdır
Sıcak havalarında etkisiyle İstanbul'da su tüketimi arttı. Kentte dün 3 milyon 422 bin metreküp ile su tüketim rekoru kırıldı. Bu rakam bir önceki günde 3 milyon 404 bin metreküp olarak kaydedilmiş ve tüm zamanların rekoru sayılmıştı. Barajların doluluk oranı ise bugün itibariyle yüzde 65.79'a geriledi.
Barajların doluluk oranları
İstanbul'un barajlarının doluluk oranları 5 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33.86, Terkos'ta yüzde 72.28, Sazlıdere'de yüzde 35.98, Alibey'de yüzde 37.03, Büyükçekmece'de yüzde 60.79, Ömerli'de yüzde 93.71, Darlık'ta yüzde 68.04, Elmalı'da yüzde 82.08, Kazandere'de yüzde 32.5 ve Pabuçdere'de yüzde 16.75 olarak kaydedildi. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 572.55 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan alınan su miktarı ise 2021 yılının başından şu ana kadar 421.93 milyon metreküp oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dört bölgede sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 13:28
|II. Abdülhamid'in torunu: Babam Şehzade Ertuğrul hiç Türkiye'yi göremedi
05 Ağustos 2021 13:08
|Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı
05 Ağustos 2021 12:47
|'Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir' uyarısı
05 Ağustos 2021 12:29
|Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
05 Ağustos 2021 11:41
|'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı
05 Ağustos 2021 11:26
|Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor
05 Ağustos 2021 11:02
|Ankara'da kaybolan Zihinsel engelli Dilan'dan sevindirici haber
05 Ağustos 2021 10:40
|Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 10:30
|Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
05 Ağustos 2021 09:01