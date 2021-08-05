1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir' uyarısı

Ziebart: Gün boyu güneş altında kalan otomobillerde güneş yanığı tehlikesi dışında kuş pisliği ve reçine de boyanın incelmesine ve zamanla cilanın zarar görmesine sebep olur. Otomobilin boyasında ortaya çıkan bu lekeler ise aracın satış değerini düşürür
05 Ağustos 2021 12:29
+Aa- Yazdır
'Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir' uyarısı

Ziebart, güneşin kavurucu etkisinin otomobilleri erken eskitebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu üyesi Ziebart'tan yapılan açıklamaya göre, son günlerde artan sıcaklıklar insanların yanı sıra otomobillere de zarar veriyor.

Gün boyu güneş altında kalan otomobillerde güneş yanığı tehlikesinin dışında kuş pisliği ve reçine de boyanın incelmesine ve zamanla cilanın zarar görmesine sebep oluyor. Otomobilin boyasında ortaya çıkan bu lekeler aracın satış değerini düşürüyor.

Siyah ve koyu renkli araçlarda daha fazla görülen güneş yanığı, aracın sadece kaportasına değil iç aksamına da zarar veriyor. Koltuk, döşeme ve plastik aksama direkt vuran güneş ışınları, bu bölgelerde renk solmasına ve eski görüntüye sebep oluyor. Kapalı garaj kullanma imkanı olmayan sürücülerin, güneş yanığına karşı otomobillerini savunmasız halde bırakmaması gerekiyor.

- "Seramik kaplama veya şeffaf film araç boyasını koruyor"

Otomobil boyasını koruma altına alan ve güneşin tüm yakıcı etkisine karşı kalkan görevi gören seramik kaplama veya şeffaf film kaplama yöntemleri, araç boyasını ilk günkü gibi koruyor.

İç aksam için araç camlarına uygulanan cam filmleri, güneşin yakıcı etkisinin önüne geçiyor.

Güneş yanığına sebep olan etkenlerin başında gelen kalitesiz oto yıkama ve boya koruma malzemeleri de tehlike arz ediyor.

Araç kaportasında güneş yanığı oluşması ve bu durumun erken fark edilmesi halinde kaliteli malzemelerle yapılan bir pasta cila uygulamasıyla bu yanık giderilebiliyor. Ancak en mantıklı çözüm olarak; "araç alınır alınmaz boya koruma uygulamalarının yapılması" öneriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dört bölgede sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 13:28		 II. Abdülhamid'in torunu: Babam Şehzade Ertuğrul hiç Türkiye'yi göremedi
05 Ağustos 2021 13:08
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı
05 Ağustos 2021 12:47		 Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı
05 Ağustos 2021 12:01
Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
05 Ağustos 2021 11:41		 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı
05 Ağustos 2021 11:26
Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor
05 Ağustos 2021 11:02		 Ankara'da kaybolan Zihinsel engelli Dilan'dan sevindirici haber
05 Ağustos 2021 10:40
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 10:30		 Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
05 Ağustos 2021 09:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Dört bölgede sağanak bekleniyor13:26 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:26 - AK Parti'den muhalefete: 'Kargaşa peşinde koşmayın, yangınla mücadeleyi engellemeyin'13:22 - Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede13:08 - II. Abdülhamid'in torunu: Babam Şehzade Ertuğrul hiç Türkiye'yi göremedi13:08 - THK Kayyum Heyeti Başkanı: 6 uçak için 4 milyon dolara ihtiyaç var
12:56 - Dolar yükseldi, çeyrek altın ne kadar oldu?12:56 - Milas'ta bir kişi gazetecilerin yolunu kesip kimlik sordu12:54 - FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da saklandığı evde yakalandı12:47 - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı12:35 - Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı12:29 - 'Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir' uyarısı
12:23 - Tartışma yaratan turizm kanununa muhalefet de 'Evet' demiş!12:13 - Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:06 - Bingöl'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı
11:49 - 7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
Gün ortası döviz fiyatları
İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
orman işçileri 2
kolları altın bilezik dolu kadın 1
bulaşık yıkayan erkek 1
duvar kadar gardırop 4
ölüm sonrası 2
açık hava müzesi 2
akraba akrep 1
kazların oynadığı klipler 1
evden işe işten eve 4
Azra Gülendam Haytaoğlu 3
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam