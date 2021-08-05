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Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı

Geçen yıl Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan maske, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin üretimden satışında ciddi artış oldu- 2019'da 56 milyon 50 bin 527 olan maske satışı, geçen yıl 8 milyar 144 milyon 867 bin 472'ye çıktı
05 Ağustos 2021 12:35
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Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı

- Türkiye'de geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin üretimden satışında büyük artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, sanayi ürünlerinin detaylı üretim ve satış düzeylerini ortaya koydu.

Özellikle salgınla mücadele kapsamında talebin yoğunlaştığı maske, kolonya, sabun, ıslak mendil, dokusuz kumaş gibi ürünlerin üretimden satışında dikkati çeken artışlar kaydedildi.

Daha önce sağlık çalışanları gibi belli kesimlerce ve özel durumlarda kullanılan N95 maske ve diğer koruyucu maske, salgının başlamasıyla günlük hayatın bir parçası haline geldi. 2019 yılında 56 milyon 50 bin 527 olan maske satışı, salgının yayılmasını önlemek için kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle geçen yıl 8 milyar 144 milyon 867 bin 472'ye çıktı. Salgınla maske satışı yaklaşık 144 kat arttı.

Kolonya satışı 36 milyon 883 bin 490 litreden 103 milyon 905 bin 993 litreye çıktı. Kolonya satışında yaklaşık 2 kat artış oldu.

Sabun ve ıslak mendil gibi temizlik malzemelerinin satışı 302 milyon 349 bin 725 kilogramdan 445 milyon 818 bin 747 kilograma çıktı.

Dezenfektan için 31 milyon 891 bin 880 kilogram madde satılırken 2020'de bu miktar 119 milyon 157 bin 200 kilograma ulaştı. Söz konusu maddelerin satışında yaklaşık 3 kat artış oldu.

Dokusuz kumaş satışı da 500 milyon 917 bin 437 kilogramdan 783 milyon 153 bin 965 kilograma yükseldi.

Öte yandan 2019 yılında 4 milyar 339 milyon liralık tıbbi ilaç üretimi gerçekleştirilirken geçen yıl bu rakam 4 milyar 644 milyon liraya çıktı.
Anadolu Ajansı
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