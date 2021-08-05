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Milas'ta bir kişi gazetecilerin yolunu kesip kimlik sordu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, yol kesip kimlik kontrolü yapmaya çalıştı. Kendisine de basın kartının sorulduğunu söyleyen gazeteci Metin Yoksu, Yatağan-Milas yolunda yaşanan olaya ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu yapılan suçtur. Kimsenin insanlara bu şekilde muamele etmeye hakkı yok!" dedi.
05 Ağustos 2021 12:56
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Gazetecilerle tartışan kişi, yol kesip kimlik sorma gerekçesi olarak araçların plakalarının yabancı olmasını gösterdi. Gazeteci Metin Yoksu'nun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, görevi ve kim olduğu sorulan kişi yolunu kestiği araçlarda bulunan kişileri sorguya çekmeye çalıştı.

Kendisine durdurma gerekçesi sorulan Muharrem Duygu cevap olarak o anda 31 plakalı bir araçtaki aileyi göstererek, "Bu araç yabancı plakalı bir araç. Şüphelendim. GBT yapacağım. Belki yangından kaçıyorlar ve ormanı bunlar yaktı nereden biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yoğun ısrarına rağmen yolu açmayan ve kimlik sormada ısrar eden kişiye yolda bekleyen diğer araçlarda bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi.

Kendisine de basın kartının sorulduğunu söyleyen gazeteci Metin Yoksu, yaşananları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Milas yolundayım! Ortalık pravaktör dolu! Otabanın ortasında az önce keyfi bir araç durarak ailesini tahliye etmeye çalışan araçları durdurup GBT atmaya çalıştı. Olayı kameraya almaya başlamam ile birlikte ben şu araçtan şüphelendim o yüzden yolu durdurdum diyor!

Kamera çekiminde devamında sorular sormam nedeni ile tavrından vazgeçti ve yol açıldı! Bu yapılan suçtur. Kimsenin insanlara bu şekilde muamele etmeye hakkı yok!"
Memurlar.Net
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