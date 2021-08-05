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Türkiye, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
05 Ağustos 2021 14:00
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Türkiye, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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