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ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına giriş belgelerini erişime açtı
05 Ağustos 2021 14:02
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ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı

DUYURU
(05 Ağustos 2021)

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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