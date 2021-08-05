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TEİS 'yanık kreminde fiyat artışı' iddialarını yalanladı

"Bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremi ile ilgili yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"
05 Ağustos 2021 14:09
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TEİS 'yanık kreminde fiyat artışı' iddialarını yalanladı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremlerinde fiyat artışı ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, yangın bölgesinde dağıtılan yara ve yanık kremlerinin fiyatlarının fahiş şekilde arttığı iddiasıyla ilgili yazılı ve görsel medyadaki bazı haberlerin, eczacılık camiasını son derece üzdüğü ve infiale neden olduğu belirtildi.

"Bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremi ile ilgili yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, eczacı meslek örgütleri ve eczanelerin yangın bölgelerine yara ve yanık merhemi, göz damlası gibi ürünleri bol miktarda Türkiye'nin her yerinden ücretsiz bir şekilde ulaştırdığı ve yine eczacılar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine vermek için çalıştıkları vurgulandı.

Satılan tüm ilaçların fiyatının yılda bir kere Sağlık Bakanlığının belirlediği ve bu belirlenen fiyatın altında ya da üstünde bir ilacın satışının yapılmasının yasak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla ilaç fiyatları Türkiye'nin her yerinde aynıdır, hiçbir şekilde ilaç fiyatı değiştirilemez. İnternet üzerindeki bazı sanal marketlerde Sağlık Bakanlığı onayı olmadan sahte ve yanıltıcı beyanlarla satılan ve ilaç gibi lanse edilen ürünlerin ise eczanelerimizle hiçbir ilgisi olmadığı gibi bu tip ürünlerin ilaçmış gibi lanse edilerek adeta gizli reklamı şeklindeki bir haber sunumu anlayışını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu tür haberler yapılırken basın meslek ilkeleri gereği meslek örgütlerimizden, sendikamızdan, eczacı odalarımızdan bilgi alınması gerekmektedir. Afet bölgesinde 7 gün 24 saat fedakarca çalışan meslek grubunun ve sadece o meslek grubuna ait ürünlerin bu şekilde lanse edilmesi halkımızda bir meslek grubuna karşı kin ve öfke oluşturulmaya zemin ve imkan tanıyacak böyle bir haber sunumu yapılması asla tasvip edilecek bir durum değildir. Biz eczacılar olarak bu haberlerin derhal düzeltilmesini ve eczacılık camiasından açık bir şekilde özür dilenmesini talep ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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