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Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2021 yılı Temmuz sonrası alt sınır aylık tutarı 3.275,57 TL'dir.
05 Ağustos 2021 14:33
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Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Emekli aylıklarının belirli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. Alt sınır aylık tutarı hem 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır.

Buna göre, 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2021 yılı Temmuz sonrası alt sınır aylık tutarı 3.275,57 TL'dir.

5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre Kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de geçerlidir.

Ayrıca, yapılan yeni düzenlemeye göre, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.

Memurlar.Net
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