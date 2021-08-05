Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbeden 3 zanlı yakalandı
Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman beldesi Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi ve yengesini, evlerine girerek darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
|05 Ağustos 2021 15:03
|+Aa- Yazdır
Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'ün evine, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle 3 kişi girdi. Çifti darbeden 3 zanlı, daha sonra evden uzaklaştı.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Üstün çiftinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaçan 3 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, AA muhabirine, olayın muhtemelen hırsızlık olduğunu söyledi.
Zanlıların evde arama yaptıklarını belirten Üstün, "En sonunda yattıkları odaya giriyorlar, odada vurmaya başlıyorlar. Ekiplerimiz şüphelileri yakaladı." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası
05 Ağustos 2021 16:22
|Uzman çavuş eşini ziyarete giden kadın, kazada hayatını kaybetti
05 Ağustos 2021 16:00
|Valilik, yol kesip kimlik soranlar hakkında soruşturma başlattı
05 Ağustos 2021 15:00
|Denizli'de bir kişi kuzenini tabancayla öldürdü
05 Ağustos 2021 14:14
|Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
05 Ağustos 2021 13:22
|Belediye personeli demir sopalı, şişeli saldırıya uğradı
05 Ağustos 2021 13:02
|7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
05 Ağustos 2021 11:49
|İnternetten gördü, 'kolonyalı deney'i evde uygulayınca kabusu oldu
05 Ağustos 2021 11:44
|Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
05 Ağustos 2021 11:29
|4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
05 Ağustos 2021 11:22