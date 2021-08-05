Tokyo'da 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
|05 Ağustos 2021 15:06
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Karate erkekler kumite 67 kg'da ülkemizi temsil eden Eray Şamdan, yarı final maçında karşılaştığı Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
Eray, A Grubu ilk karşılaşmasında Azerbaycan'dan Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 mağlup etmişti.
İkinci mücadelesinde Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup olan Eray, üçüncü maçında ise Mısır'dan Ali Elsawy'i 4-1'lik skorla geçmişti.
A Grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenen Eray, 6 puanla grubunu 2. sırada bitirmişti.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.
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