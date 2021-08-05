Kahveci ve kıraathaneciler de 'aşı olmayan müşteri' istemiyor
|05 Ağustos 2021 15:13
|+Aa- Yazdır
- Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önererek, "Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok." dedi.
Ağaoğlu, AA muhabirine, kahveci esnafı olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ettikleri gibi aynı önemi aşıya da vermeleri gerektiğini söyledi.
Bu anlamda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kahveci esnafına tavsiye niteliğinde önerilerde bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımıza 'aşı olmayanları kahvehane ve benzeri yere almayalım' önerisinde bulunduk. Sağlığın önünde hiçbir şey yok. Bayram tatilinde insanlar plaj, otel ve akraba ziyaretlerindeydi. Bu sebeple vaka sayıları da yükseldi. Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok. Kapalı kaldığımız 16 aylık dönemde çok zor bir süreç atlattık. Buna tekrar maruz kalmamak adına, aşıya teşvik anlamında, herkes aşısını vurulsun diye bir şey başlattık. Tüm üyelerimize şunu söylüyoruz, esnaf ve çalışanlar dışında müşterilerimiz de aşılarını vurulup kahvehanelerimize gelsin, burada herhangi birine hastalığı bulaştırmasın. En azından müşterilerimize sağlıklı ortamda hizmet vermek istiyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TEİS 'yanık kreminde fiyat artışı' iddialarını yalanladı
05 Ağustos 2021 14:09
|Din görevlilerinden 'toplu sözleşme' talebi: İmam nikahı başına 100 TL
05 Ağustos 2021 09:43
|AES Başkanı: Toplu sözleşmeler canlı yayınlansın
04 Ağustos 2021 23:55
|Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı
04 Ağustos 2021 22:28
|Fırsatçıların yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
04 Ağustos 2021 21:03
|2 doz aşı olmayan kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
04 Ağustos 2021 19:30
|Emekli Memur-Sen toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı
04 Ağustos 2021 13:56
|Gazeteciler Sendikası yangın haberi yapan gazetecilere şiddeti kınadı
04 Ağustos 2021 11:00
|Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin!
04 Ağustos 2021 10:48
|Toplu sözleşmede ilk komisyon toplantısı yapıldı
03 Ağustos 2021 21:51