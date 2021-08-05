Kahveci ve kıraathaneciler de 'aşı olmayan müşteri' istemiyor

- Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önererek, "Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok." dedi.

Ağaoğlu, AA muhabirine, kahveci esnafı olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ettikleri gibi aynı önemi aşıya da vermeleri gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kahveci esnafına tavsiye niteliğinde önerilerde bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımıza 'aşı olmayanları kahvehane ve benzeri yere almayalım' önerisinde bulunduk. Sağlığın önünde hiçbir şey yok. Bayram tatilinde insanlar plaj, otel ve akraba ziyaretlerindeydi. Bu sebeple vaka sayıları da yükseldi. Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok. Kapalı kaldığımız 16 aylık dönemde çok zor bir süreç atlattık. Buna tekrar maruz kalmamak adına, aşıya teşvik anlamında, herkes aşısını vurulsun diye bir şey başlattık. Tüm üyelerimize şunu söylüyoruz, esnaf ve çalışanlar dışında müşterilerimiz de aşılarını vurulup kahvehanelerimize gelsin, burada herhangi birine hastalığı bulaştırmasın. En azından müşterilerimize sağlıklı ortamda hizmet vermek istiyoruz."