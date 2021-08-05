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Sevilay Yılman'dan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü hakkında çarpıcı yorum

Gazeteci Sevilay Yılman, Ümitcan Uygun ile birlikte geçirdiği gecenin ardından cesedi bulunan Esra Hankulu hakkında yaptığı yorum nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
05 Ağustos 2021 15:28
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Sevilay Yılman'dan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü hakkında çarpıcı yorum

Türkiye, Aleyna Çakır'ın ölümün ardından tanıdı Ümitcan Uygun'u.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde rolü olduğu düşünülen Ümitcan Uygun, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aylar sonra uyuşturucu kullandığı görüntülerle yeniden gündemdeydi Ümitcan Uygun.

Ankara'da yanındaki genç kızlarla uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyaya düşen Ümitcan Uygun, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimi günlerde tahliye olan Ümitcan Uygun'un adı yeniden şüpheli bir ölüm soruşturmasında geçiyor.

Ankara'da cansız bedeni bulunan Esra Hankulu'nun geceyi Ümitcan Uygun ile geçirdiği tespit edilince Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

Habertürk canlı yayınında haberi öğrenen gazeteci Sevilay Yılman, yaşanan olayla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

GENCECİK BİR KIZ AMA...

Sevilay Yılman: Çok üzüldüm gencecik bir kız ama... Dayak yiyeceğim biliyorsun..

BELLİ Kİ AİLESİ SALMIŞ

Ya böyle problemli bir adamla niye gider birlikte olur bir kadın ya. Bilmiyor olabilir mi? Allah aşkına.. Bütün Türkiye çalkalandı.. Aleyna ile ilgili durumu bir tarafa koy, uyuşturucu kullanırken görüntüleri var. Sorunlu, problemli bir adam. Belli ki aile salmış.

"BÖYLE BİR ADAMLA NİYE BİRLİKTE YAŞARSIN YA"

Böyle bir adamla, sen niye birlikte yaşarsın ya. Bu kızcağızın anası babası ailesi nerede? Kendimi düşünüyorum; adam rezil bir adam. Böyle bir rezil adamla, gidip neden hala birlikte olurum. " ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman, bu açıklamalarının ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.
Memurlar.Net
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