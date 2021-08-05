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Yunanistan'da orman yangınlarına ordu müdahale edecek

Mora'daki antik Olympia kenti alevlerin tehdidi altında- Eğriboz'da sahil şeridinde sıkışan yaklaşık 90 kişi, feribot ve teknelerle tahliye edildi
05 Ağustos 2021 15:36
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Yunanistan'da orman yangınlarına ordu müdahale edecek

Yunanistan'da, başta Mora Yarımadası'ndaki antik Olympia Köyü yakınları ve Eğriboz Yarımadası olmak üzere ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınları sebebiyle onlarca köy boşaltıldı, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yunan itfaiye yetkilileri, Mora'nın kuzey batısındaki Olympia bölgesinde bulunan ormanlık alanda dün çıkan ve gece boyunca devam eden yangın sebebiyle çok sayıda köyün boşaltıldığını, alevlerin tehdit ettiği antik Olympia kentini ve müzeyi korumak için olağanüstü çaba sarf edildiğini aktardı.

Olympia Belediyesi Başkanı Yorgos Georgopulos, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği birçok noktada yeniden alevlenmeler olduğunu belirterek arkeolojik alanın tehlike altında olduğunu söyledi.

Antik Olympia kentine giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis burada incelemelerde bulundu ve yetkililerden, yangının son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yangını denetlemek için Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni'nin de bölgede bulunduğu belirtildi.

- Eğriboz'da sahil şeridinde sıkışan 90 kişi teknelerle tahliye edildi

Eğriboz Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Limni Belediyesine bağlı Mirtia bölgesinde önceki gün çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken en az 13 köy tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgede "acil durum" ilan edildi.

Eğriboz'un doğusundaki Rovies bölgesinde sahil şeridinde sıkışan ve aralarında çocukla kadınların bulunduğu yaklaşık 90 kişi, feribot ve teknelerle tahliye edildi.

Yangında en az 2 bin dönüm zeytinlik ve 25 bin dönümlük ormanlık arazi ile alevlere teslim olan çok sayıda ev, iş yeri ve aracın kül olduğu bildirildi.

Karadan ve havadan sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına, destek için Fransız itfaiyecilerin de geldiği kaydedildi.

Yetkililer, Mora'daki Messinia ile Selanik yakınlarındaki Eginio bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiğini aktardı.

- Yangınlara ordu müdahale edecek

Bu arada ülkenin birçok yerinde etkili olan orman yangınlarına Yunan ordusunun müdahale etmesi kararlaştırıldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Genelkurmay Başkanı General Konstandinos Floros ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Miçotakis'in talimatıyla siyasi ve askeri liderlerle gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Yunan ordusunun tüm imkanlarından yararlanılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

General Floros da ordunun yaz döneminin başından itibaren yangınların önlenmesi noktasında devlet mekanizmasıyla iş birliği halinde olduğunu vurgulayarak geliştirilen plan kapsamında yangın söndürme çalışmalarına Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği ile koordinasyon halinde karada, havada ve denizde destek vereceklerini belirtti.

Bunun için ilk aşamada 500 kişilik askeri personel, 63 araç ve 39 uçak tahsis edildiği bilgisini veren Floros, yangın riski bulunan bölgelerin hava kuvvetlerine ait drone ve uçaklarla denetleneceğini, donanmanın ise gerekli durumlarda tahliye işlemleri için sahil güvenliğe destek vereceğini kaydetti.

- Son 24 saatte 118 noktada orman yangını çıktı

Orman yangını çıkan Atina yakınlarındaki Varipombi ile Dionisos, Rodos, İstanköy ve diğer bölgelerde zarar tespit çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, son 24 saatte 118 noktada orman yangını çıktığını, son 4 günde 60 bin dönümlük ormanlık alanın kül olduğunu, çok sayıda ev ve aracın ise zarar gördüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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