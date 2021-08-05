1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevlere müdahale eden arazöz ekibi, birden yükselen alevler karşısında zor duruma düşünce telsizden destek talep etti- AA ekibinin görüntülediği anlık gelişen olayda, ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı
05 Ağustos 2021 15:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında, bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, sahadaki mücadeleyi gözler önüne serdi.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansıdı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi
05 Ağustos 2021 16:40		 Sıcak havalarda bunları aracınızda bırakmayın
05 Ağustos 2021 16:34
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara dikkat!
05 Ağustos 2021 16:20		 Aşısızların kahveye alınmaması uygulaması başkentte başladı
05 Ağustos 2021 16:17
Sümela Manastırı'nda 8'inci kez ayin düzenlenecek
05 Ağustos 2021 16:10		 Sevilay Yılman'dan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü hakkında çarpıcı yorum
05 Ağustos 2021 15:28
Milas'taki yangın bölgesinde mahsur kalan buzağıyı polis ekibi kurtardı
05 Ağustos 2021 15:03		 Orman yangınlarına helikopterler saatte 30 ton su taşıyabiliyor
05 Ağustos 2021 15:02
Türk Tabipleri Birliğinden vatandaşlara aşı çağrısı
05 Ağustos 2021 14:32		 Belediye, yangını söndürürken traktörü yanan çiftçiye traktör alacak
05 Ağustos 2021 14:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi16:36 - Bakan Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor16:34 - Sıcak havalarda bunları aracınızda bırakmayın16:31 - 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi16:22 - Güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası16:20 - 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara dikkat!
16:17 - Aşısızların kahveye alınmaması uygulaması başkentte başladı16:15 - İBB'nin iptal edilen 100 metrobüs alımı ihalesi yapıldı16:13 - Ailesini öldüren vali yardımcısının yargılanmasına devam edildi16:10 - Sümela Manastırı'nda 8'inci kez ayin düzenlenecek16:09 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı16:00 - Müdüre ayakkabısını fırlattı! 1 yıl kademe ilerlemesi cezası aldı!
16:00 - Uzman çavuş eşini ziyarete giden kadın, kazada hayatını kaybetti15:53 - Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulundu15:50 - Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı15:36 - Yunanistan'da orman yangınlarına ordu müdahale edecek15:28 - Sevilay Yılman'dan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü hakkında çarpıcı yorum
15:18 - Sel ve heyelandan etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abla deme bana 3
eli kolu uzun olmak 4
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 2
kolları altın bilezik dolu kadın 1
orman işçileri 1
kimya bilgisi 2
el lezzeti 4
negatif enerji 2
bostan korkuluğu 3
soma 1
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam