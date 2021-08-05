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Uzman çavuş eşini ziyarete giden kadın, kazada hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde görevli eşini ziyarete giderken kaza yapan kadın, yaşamını yitirdi.
|05 Ağustos 2021 16:00
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Merve Polat (25) idaresindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, Mortaş Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polat'ın, Beyşehir yolundaki Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda uzman çavuş olan eşini ziyarete gittiği öğrenildi.
Kazayı haber alan İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, olay yerine gelerek bilgi aldı.
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