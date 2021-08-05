Sümela Manastırı'nda 8'inci kez ayin düzenlenecek
Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta 8'inci kez ayin yapılacak.
|05 Ağustos 2021 16:10
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Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda bu yıl 8'inci kez ayin gerçekleştirilecek.
Manastır, ana kaya kilisesinin ön tarafındaki iç avluda organize edilecek ayin dolayısıyla 15 Ağustos Pazar günü 09.00-12.30 saatlerinde ziyaretçi alımına kapalı olacak.
Ziyaretçilerin, manastır gezi programlarını pazar günü 13.30'dan sonra ve en son giriş 18.30 olacak şekilde planlamaları gerekiyor.
İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmişti.
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