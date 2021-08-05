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Ailesini öldüren vali yardımcısının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin yargılanmasına devam edildi.
05 Ağustos 2021 16:13
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Ailesini öldüren vali yardımcısının yargılanmasına devam edildi

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen sanığın uzaktan akrabası H.B, olayın görgü tanığı olmadığını belirterek, ailedeki sorunlarla ilgili bildiklerini anlattı.

Diğer tanık E.T. de sanığın arkadaşı olduğunu ifade ederek, annesiyle Tolga P. arasında sorunlar bulunduğunu bildiğini dile getirdi.

Sanık Tolga P. ise aralarında sorunlar bulunduğunu ileri sürdüğü annesi ve kardeşini nasıl öldürdüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 11 Ağustos 2020'de avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürmüştü. İntihar etmeye çalışırken babası tarafından vazgeçirildikten sonra polise teslim olan Tolga P. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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