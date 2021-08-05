İBB'nin iptal edilen 100 metrobüs alımı ihalesi yapıldı

Beyoğlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında, metrobüs olarak kullanılmak üzere 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğunda 100 tek körüklü otobüs alımı için ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 894 milyon 708 bin 250 lira olan ihaleye, tek teklifi Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ 606 milyon 114 milyon 800 lira ile verdi.

Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ ile Mercedes-Benz Türk AŞ ihaleye teşekkür mektubu sunarak teklifte bulunmadı.

İBB ayrıca çift körüklü 250 yolcu kapasiteli 25 metre uzunluğunda 60 otobüs ihalesine de çıktı. Yaklaşık maliyeti 624 milyon 31 bin 20 lira olan ihaleye de tek teklifi Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ 558 milyon lira olarak sundu.

Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ bu ihaleye de teşekkür mektubu sunarak teklifte bulunmadı.

İhalenin sonucu daha sonra açıklanacak.

İhale şartnamelerinde, otobüs bedellerinin İETT tarafından taksitle ödeneceği, otobüslerin tesliminin işe başlama tarihinden itibaren 260 gün içerisinde ve partiler halinde tamamlanması isteniyor.

İhalenin sonuçlanması ve evrakların tamamlanmasıyla 30 iş günü içinde yüklenici firmaya, bedelin yüzde 15'ini verecek İETT, kalan yüzde 85'lik kısmını ise 72 ay eşit taksitle ödeyecek.

İBB'nin 6 Temmuz'da yapacağı 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğundaki 100 tek körüklü otobüs alımı ihalesi, teknik şartname ve eklerde yapılacak değişiklikler nedeniyle iptal edilmişti ve yeni tarih olarak bugün belirlenmişti.