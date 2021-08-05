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Aşısızların kahveye alınmaması uygulaması başkentte başladı

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Derneği Federasyonu'nun Covid-19 aşısı olmayanların kahvehane ve kıraathanelere alınmamasına ilişkin tavsiye kararı, Ankara'da bazı kahvehanelerde uygulanmaya başlandı. Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, "Bu kararı bütün kahveci meslektaşlarımız olumlu karşılıyor" dedi.
05 Ağustos 2021 16:17
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Aşısızların kahveye alınmaması uygulaması başkentte başladı

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Derneği Federasyonu'nun, kahvehane ve kıraathanelere iki doz koronavirüs aşısı olmayanların alınmamasına yönelik tavsiye kararı dün açıklandı. Karar, bugün itibarıyla bazı kahvehanelerde uygulanmaya başlandı. Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelere aşı olmayanların alınmaması kararının kapanma riski ile karşı karşıya kalmamak için alındığını söyledi. Ağaoğlu, "Arkadaşlar 'Böyle bir kararı nasıl uygulayabilirsin?' dediler. Bugün teknoloji bütün Türkiye'deki kahvelere girmiş durumda. Bilgisayar var, akıllı telefon var. Bu uygulamaya e-Nabız'dan da bakabiliriz. Buradan iki doz aşı yaptırmış mı, yaptırmamış mı; bunu kontrol edebiliriz. Bizim bu ekmeğimiz. Bu kararı bütün kahveci meslektaşlarımız olumlu karşılıyor. Tekrar vaka sayısı artık kapanma riski ile karşı karşıya kalmamak için biz bu kuralları uygulamaya hazırız. Aşı olan bir kişi bu hastalığa yüzde 80 oranında yakalanmıyor. Yüzde 20 yakalanma riski var hastalığa" diye konuştu.

'TEPKİLER OLUMLU'

Dönüşlerin olumlu olduğunu ve kahvehaneci esnafının tekrar kapanma ile karşı karşıya kalmak istemediğini belirten Ağaoğlu, "'Biz de kontrol ederiz' diyorlar. Özellikle semt kahvelerinde sürekli müşterilerimiz var. Biz onlara e-Nabız'dan bir kere bakıp aşı yaptırıp yaptırmadığını görebiliriz. Onun kontrolünü sağlayabilecek güçteyiz. Biz kahveci esnafı olarak her şeye hazırız ama tekrar söylüyorum. Şu anda tepkiler olumlu yönde. Aykırı davranan arkadaşlarımız da olabilir. Tabi yasal bir dayanağımız yok. Yetki organı da biz değiliz ama tabi bu bir tavsiye niteliğindedir. Böyle bir tavsiye kararında da en azından esnafımız tekrar kapanma ile karşı karşıya kalmaz" dedi.
DHA
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