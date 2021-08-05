Güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası
|05 Ağustos 2021 16:22
|+Aa- Yazdır
Birecik Devlet Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarını maske takmaları için uyarıda bulundu. Bazı hasta yakınları maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, hasta yakınları güvenlik görevlilerine sopa ve tekmelerle vurmaya başladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan güvenlik görevlileri Zeynel Abidin Kaya, Engin Kurt, Bayram Aslan, İbrahim Halil Savaş, Abdullah Delal Kızılkaya, Harun Kaya, Veysel Fırat ve Mustafa Kılıç, aynı hastanede tedaviye alındı.
Hastanede önlem alan polis, kavga sonrası kaçan hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da Birecik Devlet Hastanesi'ne giderek, yaşanan olaya ilişkin bilgi alıp, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uzman çavuş eşini ziyarete giden kadın, kazada hayatını kaybetti
05 Ağustos 2021 16:00
|Belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbeden 3 zanlı yakalandı
05 Ağustos 2021 15:03
|Valilik, yol kesip kimlik soranlar hakkında soruşturma başlattı
05 Ağustos 2021 15:00
|Denizli'de bir kişi kuzenini tabancayla öldürdü
05 Ağustos 2021 14:14
|Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
05 Ağustos 2021 13:22
|Belediye personeli demir sopalı, şişeli saldırıya uğradı
05 Ağustos 2021 13:02
|7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
05 Ağustos 2021 11:49
|İnternetten gördü, 'kolonyalı deney'i evde uygulayınca kabusu oldu
05 Ağustos 2021 11:44
|Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
05 Ağustos 2021 11:29
|4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
05 Ağustos 2021 11:22