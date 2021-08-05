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Bakan Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
05 Ağustos 2021 16:36
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Bakan Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk, "TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi https://eba.gov.tr'de" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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