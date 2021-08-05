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Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi

İtfaiyeci Elnur Aliyev:- "Ben buradayım ama arkadaşlarım yangın söndürmeye devam ediyor. Keşke onların yanında olsaydım"
05 Ağustos 2021 16:40
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Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürürken ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle Azerbaycan'dan gelen bir çocuk babası, 32 yaşındaki itfaiye eri Elnur Aliyev, 2 Ağustos Pazartesi günü Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda düştü.

Yaralanan Aliyev, arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde ayak bileğinin kırıldığı belirlenen Azerbaycanlı itfaiyeci, bir gün sonra ameliyat edildi.

Elnur Aliyev, hastanede AA muhabirine, Türkiye'de orman yangınlarının çıktığını öğrenince çok üzüldüğünü, alevlerle mücadele etmek için gönüllü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendisi için çok farklı anlam taşıdığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki orman yangınlarını söndürmek için canla başla görev yapıyordum. Alevlerle mücadele ederken düştüm ve ayak bileğimi kırdım. Türk doktorları beni ameliyat etti. Onlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Biz de Türk'üz, siz de Türk'sünüz. Bizim borcumuz sizin yangınlarınızı söndürmek. Türkiye deyince Azerbaycan bilirim. Burası benim ülkem ve toprağım. Hepiniz kardeşlerimsiniz. Ben buradayım ama arkadaşlarım yangın söndürmeye devam ediyor. Keşke onların yanında olsaydım. İnsanları ve hayvanları kurtarabilseydim. Ama yüreğim orada, arkadaşlarımın yanında."

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Mutlu Güngör, Aliyev'i sağlığına kavuşturmak için seferber olduklarını anlatarak, "Ayak bileği kırığına plak ve vidayla müdahale ettik. Hastamızın ciddi bir ağrısı yok, gidişatı gayet iyi. Ülkelerine dönecekleri zamana kadar hastanemizde onu misafir edeceğiz." dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Mutlu Arıcı da orman yangınından etkilenen 195 kişiyi tedavi ettiklerini, Aliyev'in tedavisinin de hastanede yatarak sürdüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı
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