1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, polikliniklere müracaat eden hastaların aşı olmayan kişilerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Yatırdığımız hastalar, polikliniğe gelen hastalar aşı olmamış gençlerden oluşuyor. Genç nüfusta çok ciddi bir aşıya karşıtlık var. Lütfen bilime inansınlar" dedi.
05 Ağustos 2021 16:49
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler

Ordu'da fındık hasadının gelmesiyle birlikte yaşanan nüfus yoğunluğu, koronavirüs vaka sayılarında da artışa neden oldu. Günlük vaka sayısının 234 olarak belirlendiği kentte, aşı çalışmaları da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. İl genelinde bugüne kadar 442 bin 550 birinci doz aşı, 329 bin 188 ikinci doz aşı, 69 bin 706 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 841 bin 444 doz aşı yapıldı. Henüz aşı yaptırmamış vatandaşlara ise uzmanlardan aşı olmaları çağrısı yapılıyor.

ODÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, delta varyantının ölümcül bir virüs olduğunu söyledi. Polikliniklere müracaat eden hastaların aşı olmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Enginyurt, genç nüfusta ciddi bir aşıya karşıtlığın olduğunu ifade etti. Gençlerin bilime inanmasını isteyen Prof. Dr. Enginyurt, "Yatırdığımız hastalar, polikliniğe gelen hastalar aşı olmamış gençlerden oluşuyor. Biz sağlıkçıları koruduk, emniyet mensuplarını koruduk, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı koruduk. Bunları korurken herhangi bir zorluk da yaşamadık ama genç nüfusta çok ciddi bir aşıya karşıtlık var. Lütfen bilime inansınlar. Delta varyantı, tehlikeli bir varyanttır. Ölümcül olabilir ama elimizdeki silah da aşıdır. Gençler bunun farkında olsunlar. Gençler, sosyal medyadan aşı karşıtlarının paylaştıkları haberlere inanmasınlar, güvenmesinler. Lütfen bilime inansınlar" diye konuştu.

'AŞI OLMAYANLAR DÖRDÜNCÜ DALGAYA NEDEN OLACAKLAR'

Aşı olmayan vatandaşların dördüncü dalgaya neden olacağını kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, "Bu bir virüstür. Bundan sonra da varyantları çıkmaya devam edecek. Pandemiden kurtulmanın yolu aşılanmış olan nüfusun artmasıdır. Pandemiden kurtulduktan sonra virüs ne kadar mutasyon geçirirse geçirsin, artık etkinliği kalmayacaktır. O yüzden virüsün mutasyon geçirmesinden endişelenmeyelim. Aşılarımızı olalım. Bu aşılmayla tamamen Covid-19 hastalığını dünyadan yok edebilmemiz mümkündür. Artık zamanımız kalmadı. Neden? Sıcak havalardan sonra soğuk havalar gelecek ve aşı olmayan vatandaşlar dördüncü dalgaya neden olacaklar. O yüzden önümüzde ağustos ayı var. 30 günlük bir süremiz kaldı. 21,5 milyon kişi aşı günü gelmesine rağmen aşılanmamıştır. İlk doz aşısını dahi yaptırmamıştır. Bu 21,5 milyon kişinin bir an önce aşılanması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Enginyurt, aşı olmayan gençlerin bir an önce randevularını alarak, kendi sağlıkları için aşılarını olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
05 Ağustos 2021 18:06		 Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?
05 Ağustos 2021 17:55
Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı
05 Ağustos 2021 17:33		 Azerbaycan, Türkiye'ye olan desteğini sürdürüyor!
05 Ağustos 2021 17:05
Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü
05 Ağustos 2021 16:59		 Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
05 Ağustos 2021 16:51
Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi
05 Ağustos 2021 16:40		 Sıcak havalarda bunları aracınızda bırakmayın
05 Ağustos 2021 16:34
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara dikkat!
05 Ağustos 2021 16:20		 Aşısızların kahveye alınmaması uygulaması başkentte başladı
05 Ağustos 2021 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek18:00 - Bakanlıktan sosyal medya fenomenine suç duyurusu17:55 - Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?17:46 - Türkiye'ye farklı ülkelerin hava aracı desteği sürüyor17:41 - MHP'li Kılavuz'dan Mersin'deki işten çıkarmalara tepki17:33 - Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı
17:22 - Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi17:20 - Polisler avuç avuç kum atarak alevleri söndürmeye çalıştı17:15 - Ankara'da evini uyuşturucu serasına çevirdi17:10 - Merkez Bankası'ndan IBAN sistemine yeni düzenleme17:05 - Azerbaycan, Türkiye'ye olan desteğini sürdürüyor!17:02 - Zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
16:59 - Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü16:53 - Afetin görünmeyen kahramanları16:51 - Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi16:49 - Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler16:43 - Üniversite öğrencisi Samet'ten 4 gündür haber alınamıyor
16:40 - Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açık hava müzesi 2
Gözü yolda kalmak 2
bugün şiir okumaya doyduk çok şükür 1
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 2
okullar açılacak mı 4
diken gibi batmak 2
aşı deneyimleri 1
merlin 1
havlu 1
asansör 2
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam