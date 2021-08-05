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Afetin görünmeyen kahramanları

Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetlerde olduğu gibi Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın felaketinde de gönüllü telsiz operatörleri, görev başında yerlerini aldı. Kriz masası, arama- kurtarma ve yangın söndürme ekiplerine hayati önem taşıyan kesintisiz telsiz haberleşmesi hizmeti veren operatörler, afetlerin görünmeyen yüzü olarak biliniyor.
05 Ağustos 2021 16:53
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Afetin görünmeyen kahramanları

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Telekom başta olmak üzere birçok kamu kuruluşuyla iş birliği protokolleri bulunan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi telsiz operatörleri, Manavgat'taki yangın felaketinin başladığı günden beri mobil kriz merkezi, sahada görev yapan arama- kurtarma ve yangın söndürme ekiplerine kesintisiz telsiz haberleşme hizmeti veriyor. Yangınların devam ettiği Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde güvenli bölgelerde AFAD'ın koordinasyonunda oluşturulan mobil kriz merkezinde görev alan TRAC üyesi telsiz operatörleri; yanan ormanlık alanlarda arama- kurtarma faaliyetlerini yürüten AFAD, Türk Telekom- Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ile diğer sivil toplum kuruluşlarının birimlerinin alevleri söndürme mücadelesini veren itfaiye ekiplerinin telsiz haberleşmesini sağlıklı sürdürebilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.

KRİZ MERKEZİNDE GÖREV ALDILAR

Telsiz operatörleri; bölgede AFAD, TTAKE ve TRAC iş birliğinde sürdürülen haberleşme hizmetlerinde hayati önem taşıyan çalışmalar yapıyor. Mobil kriz merkezinde oluşturulan telsiz istasyonunda TRAC Antalya Şube Başkanı Metin Karakuzu ile telsiz operatörleri Hasan Oflaz, Nedim Aymen, Mustafa Doğan Ayhan ve Özgür Pişkin görev aldı. TRAC'ın telsiz operatörleri zaman zaman da haberleşmenin güçleştiği noktalara araçlarıyla konuşlanıp, mobil telsiz cihazlarını aktarıcı röle konumunda çalıştırıyor, alevli bölgede arama kurtarma, söndürme çalışması yapan ekiplerin kriz merkezine bilgi aktarmalarının önünü açıyor.

TELEFON HER NOKTADA ÇALIŞMIYOR

Antalya'daki Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran TRAC Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakuzu, bölgede AFAD ve Türk Telekom bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren arama kurtarma birimi TTAKE yanında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun hizmet birimlerinin görev yaptığını belirtti. Karakuzu, telsizle yapılan kesintisiz haberleşme çalışmaları konusunda bilgiler vererek, "TRAC olarak ülkemizde geçmiş yıllarda yaşanan doğal afet olaylarında hep devletimizin yanında yer alarak görev yaptık. Afetlerde, telsiz haberleşmesi desteği verdiğimiz AFAD ve çözüm ortağı olduğumuz Türk Telekom ile birlikte çalışıyoruz. Manavgat-Gündoğmuş ilçelerinde halen devam eden yangın felaketinde de yine birlikte hizmet veriyoruz. Yangın, yüksek tepelerde ve vadi içlerinde sürüyor. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin ulaşmakta, çalışma yapmakta güçlük yaşadığı noktalar var. Telefonlar her noktada çalışmıyor, hizmet dışı kalıyor. Zaman zaman ekiplerden haber alınamıyor. Arkadaşlarımız, araçlarıyla bazı noktalarda konuşlanıyor, mobil telsiz cihazlarını aktarıcı olarak devreye sokuyor. Sahada geniş bir alanda arama kurtarma ve söndürme faaliyetlerini sürdüren birimlerin farklı frekanslarda çalışan el telsizlerinden çıkan sinyalleri de aktarıcı konumuna dönüştürülen telsiz cihazlarımız üzerinden AFAD'ın frekansına yönlendiriyor, kriz merkeziyle irtibat kurmaları sağlanıyor. Sahada telsiz üzerinden aktardığı tüm bilgiler merkezde toplanıp değerlendiriliyor" diye konuştu.

Şube Başkanı Karakuzu, TRAC olarak alevlerin yaklaştığı evlerin boşaltılması çalışmalarına destek olduklarını da vurguladı.
DHA
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