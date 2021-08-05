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Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangını tamamen söndürebilmek için çalışmalar son hızıyla sürerken, vatandaşlar da canla başla mücadele eden görevlilere destek olmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de yaşlı kadının sırtında çalışan ekiplere erzak taşıması oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kez izlenirken, kullanıcılar 'Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulundu.
05 Ağustos 2021 16:59
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Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen 12.05'te çıkan orman yangının 9'uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanda yangını tamamen söndürmek için görevliler canla başla mücadele ederken, bölge halkı da hem yangına hem de görevlilere destek oluyor.

Bunlardan bir tanesi de ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının sırtındaki çantayla ormanlık alanda görevlilere erzak taşıdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kez izlenirken, kullanıcılar 'Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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