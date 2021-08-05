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Zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
Mardin- Kızıltepe karayolunda zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Kaza, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı.
|05 Ağustos 2021 17:02
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Kaza, gece geç saatlerde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bulunan köpeğe çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi.
Kazada, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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