1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Azerbaycan, Türkiye'ye olan desteğini sürdürüyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve BE-200ÇS model 1 amfibi uçak, Türkiye'ye doğru hareket etti.
05 Ağustos 2021 17:05
+Aa- Yazdır
Azerbaycan, Türkiye'ye olan desteğini sürdürüyor!

Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye yönelik desteğini sürdürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçak, orman yangınlarıyla mücadeleye eden Türkiye'ye destek için başkent Bakü'den yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve önlemek için Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği, sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek üzere hareket ettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'İn talimatıyla yeniden Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak için gittiklerini belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilisi Cavid Kahramanov, "Dalaman Havalimanı'na gidiyoruz. Bizim ekipler orada bir süredir çalışmalara katılıyor. Teknik sorunlar nedeniyle 1 günlük Azerbaycan'a geri dönmüştük. Uçağın teknik sorunları halledildi ve biz Türkiye'ye gidiyoruz. Yangınlar tamamen söndürülene kadar Türkiye'de kalacağız. İlk istikametimiz Dalaman olacak. Ancak yangının yönünün değişimine göre görev yerimizi değişebiliriz. Uçağımız 20-25 saniye içinde 12 ton su alıyor. Alınan su 50 metre yükseklikten yangın olan araziye doğru püskürtülüyor. Bu uçağın verimliliği çok etkili" dedi.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz'da 100, 31 Temmuz'da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
05 Ağustos 2021 18:06		 Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?
05 Ağustos 2021 17:55
Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı
05 Ağustos 2021 17:33		 Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü
05 Ağustos 2021 16:59
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
05 Ağustos 2021 16:51		 Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler
05 Ağustos 2021 16:49
Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi
05 Ağustos 2021 16:40		 Sıcak havalarda bunları aracınızda bırakmayın
05 Ağustos 2021 16:34
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara dikkat!
05 Ağustos 2021 16:20		 Aşısızların kahveye alınmaması uygulaması başkentte başladı
05 Ağustos 2021 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek18:00 - Bakanlıktan sosyal medya fenomenine suç duyurusu17:55 - Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?17:46 - Türkiye'ye farklı ülkelerin hava aracı desteği sürüyor17:41 - MHP'li Kılavuz'dan Mersin'deki işten çıkarmalara tepki17:33 - Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı
17:22 - Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi17:20 - Polisler avuç avuç kum atarak alevleri söndürmeye çalıştı17:15 - Ankara'da evini uyuşturucu serasına çevirdi17:10 - Merkez Bankası'ndan IBAN sistemine yeni düzenleme17:05 - Azerbaycan, Türkiye'ye olan desteğini sürdürüyor!17:02 - Zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
16:59 - Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü16:53 - Afetin görünmeyen kahramanları16:51 - Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi16:49 - Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler16:43 - Üniversite öğrencisi Samet'ten 4 gündür haber alınamıyor
16:40 - Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimya bilgisi 2
mandıra filozofunun evi 2
trende uyumak 3
irtibat 2
havlu 1
cendere 3
çünkü aranızda hala bomba atmayı bilmeyen hayvanlar var 2
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 2
kullan at 2
eli kolu uzun olmak 4
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam