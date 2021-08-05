Merkez Bankası'ndan IBAN sistemine yeni düzenleme
Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak.
|05 Ağustos 2021 17:10
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen 'bankalar', 'ödeme hizmeti sağlayıcıları' şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı.
Böylece tebliğin amacı; 'uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek' olarak tanımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulundu
05 Ağustos 2021 15:53
|Sel ve heyelandan etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi
05 Ağustos 2021 15:18
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt dışı teşkilatı kuruyor
05 Ağustos 2021 15:17
|Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit etti
05 Ağustos 2021 14:54
|İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
05 Ağustos 2021 13:58
|THK Kayyum Heyeti Başkanı: 6 uçak için 4 milyon dolara ihtiyaç var
05 Ağustos 2021 13:08
|Bakanlık, internette çocuklar için zararlı olabilecek 1259 içeriğe müdahale etti
05 Ağustos 2021 11:41
|Aşı olmayan balıkçılara av yasağı getirildi
05 Ağustos 2021 11:11
|Polisten yakın tarihte açılan hesaplara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı
05 Ağustos 2021 09:18
|Nusaybin'in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı
05 Ağustos 2021 08:46