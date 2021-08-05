Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi

Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dün gece boşaltılan Termik ve Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişiti.

Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA'lar da santral bölgesinde görev almıştı.

Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA'lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. TOMA'yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.