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Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı

Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, "Gerçekten aşı pandemiyle mücadelede elimizdeki en önemli silahlar arasında yer alıyor. Bu konuda da ülkemiz, dünyaya bakıldığı zaman aşı yapılma konusunda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor" dedi.
05 Ağustos 2021 17:33
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Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı

Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, "Gerçekten aşı pandemiyle mücadelede elimizdeki en önemli silahlar arasında yer alıyor. Bu konuda da ülkemiz, dünyaya bakıldığı zaman aşı yapılma konusunda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı - Tıkla İzle

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının pandemiyle mücadelede en önemli silah olduğunu söyledi.

"65 yaş ve üzerinde yüksek oranda aşılanma olduğunu görüyoruz"

Hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Harbawi, "Gerçekten aşı pandemiyle mücadelede elimizdeki en önemli silahlar arasında yer alıyor. Bu konuda da ülkemiz dünyaya bakıldığı zaman aşı yapılma konusunda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. İlimizde son zamanlarda yayınlanan günlük aşı oranları haritasında da 'sarı' ile dönüştü. Hızlı bir şekilde aşı çalışmalarımız devam ediyor. İlimize bakıldığı zaman 'sarı' ile dönmemizin haricinde yüzde 65 oranın üzerine çıkarak yaşlı grupta 65 yaş ve üzerinde yüksek oranda aşılanma olduğunu görüyoruz" dedi.

"Mutlaka aşınızı olunuz"

Özellikle 35 yaş ve altında aşılanma oranlarımızın daha düşük seyrettiğini ifade eden Harbawi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu konuda özellikle gençlerimizden 35-40 yaş alt gruptan aşıya olan ilgilerin biraz daha artmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde toplum bağışıklığı oluşarak pandeminin daha hafif seyretmesine hastalığın daha hafif seyretmesine ancak bu şekilde yaklaşabiliriz. Pandeminin üstesinden gelebiliriz. Şu anda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına öncelikle mutlaka Alman aşısı olarak bilinen BioNTech aşısı hem de Çin aşısı olarak bilinen Sinovac aşısı olacakları için mutlaka randevu alarak sağlık tesislerimize başvurmalarını öneriyoruz. Onun haricinde baktığımız zaman Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanemizde, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve onun haricinde Yüksek İhtisas Semt Polikliniğinde aşılanma hizmetlerimiz devam etmektedir. Aşı çalışmalarını destekleyen filyasyon çalışmalarımız var."

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor"

Kırıkkale'de vaka sayılarında artış olduğunu dile getiren Harbawi, "Türkiye geneline baktığımız zaman 100 bindeki vaka sayısı anlamında Kırıkkale olarak biraz yüksek seyrediyoruz. Vatandaşlarımızdan hızlı bir şekilde aşı çalışmalarına eğilmelerine hızlı bir şekilde aşı olmalarını öneriyoruz. Vaka sayılarımızın daha azalabilmesi için. Onun haricinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Bu konuda rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu şekilde hem aşı oranlarımızın yükselmesiyle hem de bu tedbirleri aşı olsak dahi uyarak inşallah en kısa zaman da pandemi sürecini atlatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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