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MHP'li Kılavuz'dan Mersin'deki işten çıkarmalara tepki

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesince yüzlerce çalışanın işten çıkarıldığını belirterek, "Bütün belediye personelimizin canla başla yanlarındayız. Sesleri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
05 Ağustos 2021 17:41
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MHP'li Kılavuz'dan Mersin'deki işten çıkarmalara tepki

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarında yeşil vatanın büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Yangınların ilk gününden itibaren Mersin'de, vatandaşın yanında olduğunu anlatan Kılavuz, "Mersin'de de evi, serası, ahırları ve hayvanları yanan vatandaşlarımızın zararları tespit edilip mağduriyetleri giderilerek yaraları sarılacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ülkü ocakları aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Kılavuz, orman yangınlarını siyasi şova dönüştürüp rant elde etmek isteyenlerin, bölücü bir dil kullanıp devleti aciz göstermeye çalışanların, sosyal medyada kaos, kargaşa ve karışıklık ortamı yaratanların, ormanları yakanlar kadar suçlu olduğunu söyledi. Kılavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının, yangınların başladığı ilk günden itibaren sahada olduğuna işaret etti.

- "Mersinli vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesinde toplu işten çıkarmalar yaşandığını ifade eden Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek yerine insanların ekmeğine kan doğramaya devam etmektedir." dedi.

Yangınlardan dolayı birçok insanın evine ateş düşmüşken bir ateşin de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hanelere atıldığını dile getiren Kılavuz, bugün yine yüzlerce belediye çalışanının bir mesajla işlerinden çıkarıldığını belirtti.

Kılavuz, işten çıkarmalara tepki göstererek, "Mersinli hemşehrilerime buradan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı şikayet ediyor ve Mersinli vatandaşlarımızın da vicdanına havale ediyorum." ifadesini kullandı.

Hiçbir belediye personelinin yalnız ve sahipsiz olmadığını vurgulayan Kılavuz, "Bütün belediye personelimizin canla başla yanlarındayız. Sesleri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kinle, nefretle ve intikamla hareket edenlerin karşısında belediye çalışanlarımızın haklı mücadelelerinde daima onlarla beraberiz. Emekçinin hakkını her platformda savunup dile getireceğiz. Bu uygulamalar bizleri asla yıldıramaz, geri adım attıramaz." diye konuştu.

MHP'den Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanlığı da yapan ancak daha sonra İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'a da tepki gösteren Kılavuz, "Bugün Mersin'de belediye çalışanları işten çıkartılıyorsa bunun sorumlusu Millet İttifakı, CHP zihniyeti ve Kocamaz'ın ihanetidir." dedi.
Anadolu Ajansı
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