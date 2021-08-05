Türkiye'ye farklı ülkelerin hava aracı desteği sürüyor
|05 Ağustos 2021 17:46
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Antalya ve Muğla başta olmak üzere farklı il ve ilçelerde çıkan yangınların bir an önce kontrol altına alınması için etkin mücadele yürütülüyor.
Ekipler, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürürken, İHA, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle de müdahale ediliyor.
Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda, yangın söndürme çalışmalarına destek için şu ana kadar Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev ile 350 kişilik ekip ve teknik ekipman, 53 araç, bir helikopter, 11 kişilik destek ekibi, 2 su tankı ve bir yangın söndürme uçağı Muğla'ya geldi.
Hırvatistan bir yangın söndürme uçağı, İran bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter, İspanya 27 kişilik ekip ve 2 yangın söndürme uçağıyla çalışmalara destek verdi.
Katar'dan 66 kişilik ekip, teknik ekipman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 2 kişilik destek ekibi, yardım araçları ve KKTC Kızılay Başkanlığından heyet, Rusya'dan 5 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 2 su tankı, Ukrayna'dan 3 yangın söndürme uçağı, su tankı ve gece de uçuş imkanı sağlayan 4 helikopter gönderildi.
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