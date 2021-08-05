Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?
ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.
|05 Ağustos 2021 17:55
|+Aa- Yazdır
Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız." ifadesini kullandı.
Bancel, ürettikleri Kovid-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını belirtti.
Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti.
Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı 25 bine yaklaştı
03 Ağustos 2021 22:05
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
02 Ağustos 2021 19:52
|Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı
02 Ağustos 2021 19:06
|Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
02 Ağustos 2021 18:27
|Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı
01 Ağustos 2021 20:33
|Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
01 Ağustos 2021 16:09
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
31 Temmuz 2021 20:05
|DSÖ: Delta varyantı 132 ülkede sıçradı
30 Temmuz 2021 19:50
|Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi
28 Temmuz 2021 20:43
|BioNTech ile Astrazeneca'nın birleşimi, antikoru 6 kat artırıyor
26 Temmuz 2021 22:20