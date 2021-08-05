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AFAD, toplanan yardımları yangınzedelere dağıtıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, AFAD Koordinasyon Merkezinde toplanıyor.
05 Ağustos 2021 18:22
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AFAD, toplanan yardımları yangınzedelere dağıtıyor

İlçede 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Türk halkı da büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.

Yangında evleri, ahırları, otomobilleri yanan, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları telef olanlar için Türkiye'nin çeşitli illerinden yardımlar geldi.

Yardımlar Manavgat'taki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanıyor.

Buradaki ekipler ve gönüllüler tarafından AFAD'ın bilgi işlem sistemine kayıt edilen yardımlar, görevliler ve gönüllülerce tasnif edildikten sonra vatandaşlar ile hizmet gruplarına gönderiliyor.

Yardımlar arasında çoğunlukla hijyen ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri, içecekler yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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