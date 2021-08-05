Türkiye'den Yunanistan'a geçişlere kısıtlama getirildi
Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından Yunanistan'a tır şoförleri hariç haftada 1500 kişinin geçebileceği bildirildi.
|05 Ağustos 2021 18:26
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Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı ifade edildi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından, Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırıldığı kaydedilen açıklamada, detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.
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