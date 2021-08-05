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Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5'lik artışla 456 milyon dolara ulaşırken ocak - temmuz arasındaki toplam mücevher ihracatı yüzde 48,5 artarak 2,91 milyar dolar oldu.
05 Ağustos 2021 18:52
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Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamayla temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak sektör, 2021 yılı temmuz ayında 456 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Böylelikle ocak ve temmuz ayları arasındaki mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artarak 2 milyar 916 milyon dolar oldu.

Ürün gruplarına bakıldığında temmuz ayında en çok "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihraç edilirken bu ürün grubunu "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubu takip etti.

En çok ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı

Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeyi İngiltere ve Irak takip etti.
Anadolu Ajansı
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