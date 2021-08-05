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Muğla'da ormanlık alandaki yangınlara ilişkin 6 tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde ormanlık alana sigara izmariti atarak yangın çıkmasına neden olan 3 şüpheli de tutuklandı.
05 Ağustos 2021 19:19
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Muğla'da ormanlık alandaki yangınlara ilişkin 6 tutuklama

Milas'a bağlı Ekindere Mahallesi'nde, geçen 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yöre halkı 4 şüphelinin zeytinlik alana molotofkokteyli atarak kaçtığını fark etti. Molotofkokteyli atılan alanda çıkan yangın kısa sürede vatandaşların ve ekiplerin desteğiyle söndürüldü. Vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Milas'ta kundaklama girişiminin ardından İzmir istikametine kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İzmir girişinde yakalandı. Milas Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, burada toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İşlemlerin ardından dün Milas Adliyesi'ne sevk edilen kundaklama şüphelilerinden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BODRUM'DAKİ YANGINA 3 TUTUKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen 3 Ağustos'ta çıkan ve 1 dönümlük alanı küle çeviren yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak suçundan tutuklandı.
DHA
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