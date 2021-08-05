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Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür mücadele edilen orman yangını, bölgedeki yemyeşil ağaçlar ve berrak suyuyla hem doğa harikası hem de Marmaris'teki turistik noktalardan biri olan Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi. Şelalenin yanı başında bulunan ve alevlere teslim olmasının ardından küle dönen ağaçların görüntüsü, görenlerin yüreğini sızlattı.
05 Ağustos 2021 19:20
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Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü

Şelalenin çevresindeki birçok ağacın yanı sıra asırlık çınarların da alevlerden zarar gördüğü görüldü. Ayrıca, şelaleye tırmanmak için yapılan ahşap merdivenler de yanarak kullanılamaz hale geldi.

'CEHENNEMİ YAŞADIK'

Öte yandan, alevlerle mücadele edilen noktalardan biri olan Orhaniye'de, vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. Nüfusunun büyük bölümü arıcılıkla uğraşan bölgedeki birçok kovan da, alevler arasında kalarak yandı. Orhaniye'de yaşayan Ayşe Yavuz, "Cehennemi yaşadık, gece boyunca sürekli yandı, eşim ve oğlum hep ormandaydı. Çok kötü şeyler yaşadık, kimse uyumadı, herkes gece boyunca ayaktaydı. Köylüler elinden geldiğince önlem aldı, köyün gençleri hep alevlerin içindeydi. Çamlarımızın da hepsi yandı, arıcılık da bitti, arılarımız gitti" dedi.
DHA
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