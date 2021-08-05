1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu mahallede 3 yıldır her salı meydanda kitap okunuyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi'nde genç yaşlı herkes 3 yıldır her salı günü meydanda toplanarak 1 saat kitap okuyor.
05 Ağustos 2021 19:24
+Aa- Yazdır
Bu mahallede 3 yıldır her salı meydanda kitap okunuyor

Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu Müdürü Kenan Sar, 3 yıl önce okulda okuma etkinliği başlattı. Öğrencilerdeki gelişimi gören Sar, etkinliği kırsal mahalleli buluşturdu. Musalı Mahallesi sakinleri haftanın bir gününü kitap okumaya ayırdı. Genç yaşlı herkes salı günleri meydanda toplanıyor ve 1 saat kitap okuyor. Okuma yazma bilmeyenlere için ise kitaplar sesli kitap okunuyor.

Mahalle sakini Bahar Bal (42), "Her salı bu etkinliği yapıyoruz. Sloganımız da o 'Musalı Beraber Kitap Okur Her Salı'. Çocuklarla birlikte kitap okuyoruz. Gayet mutluyuz. Teknolojiden uzaklaştık. Pandemi nedeniyle çocuklar sürekli telefonla, tabletle iç içe oldu. Bugün teknolojiden uzak bir zaman geçiriyoruz" dedi.

'BÜYÜKLERİMİZE KİTAP OKUYORUZ'

Öğrencilerden Derin Su Tekin (13), "Hepimiz farklı farklı kitaplar okuyoruz. Burada 1-2 saat zaman geçiyoruz. Okuma bilmeyen büyüklerimize kitap okuyoruz, anlatıyoruz" diye konuştu.

'MAHALLEDE OKUMA ORANI YÜZDE 100'

Okul Müdürü Kenan Sar ise şunları söyledi:

"Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak 'sadece okur yazar olmak yetmez' dedik. Okuduğumuz kitabın anlamını öğrenmeye dikkat çekmek için bir proje oluşturduk. Projemizin adı da 'Musalı Beraber Kitap Okur Her Salı'. Bu kapsamda salı günleri saat 11.00-12.00 gibi mahalle meydanında öğrenciler ve halk, hep beraber kitap okuyoruz. Etkinlik yaklaşık bir saat sürüyor. Musalı okur yazar bir mahalle. Tamamı, yüzde yüz 100 okur yazar bir mahalle. Okuma yazma bilmeyen yok. Kitap okuma oranı azdı ancak bu projeyle birlikte kitap okuma oranı da arttı. Bazı yaşlılar göz problemlerinden dolayı kitap okuyamıyorlar, biz de torunları aracılığıyla kitap okumalarını sağlıyoruz."

Kitap okuma etkinliği nesiller arasında iletişimi de pekiştirirken, mahalle sakinleri projenin örnek olmasını istiyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AFAD, toplanan yardımları yangınzedelere dağıtıyor
05 Ağustos 2021 18:22		 Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti; bugün teslim edildi
05 Ağustos 2021 18:06
Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?
05 Ağustos 2021 17:55		 Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı
05 Ağustos 2021 17:33
Azerbaycan, Türkiye'ye olan desteğini sürdürüyor!
05 Ağustos 2021 17:05		 Yangın bölgesinde 'sırtımız yere gelmez' dedirten görüntü
05 Ağustos 2021 16:59
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
05 Ağustos 2021 16:51		 Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler
05 Ağustos 2021 16:49
Ayak bileği kırılan Azerbaycanlı itfaiyeci ameliyat edildi
05 Ağustos 2021 16:40		 Sıcak havalarda bunları aracınızda bırakmayın
05 Ağustos 2021 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:24 - Bu mahallede 3 yıldır her salı meydanda kitap okunuyor19:20 - Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü19:19 - Muğla'da ormanlık alandaki yangınlara ilişkin 6 tutuklama19:13 - Bakan Yardımcısı:Meclis karar almazsa erken seçim olmaz18:52 - Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu
18:28 - Sağlık personeli yangından etkilenenleri yalnız bırakmıyor18:26 - Türkiye'den Yunanistan'a geçişlere kısıtlama getirildi18:22 - AFAD, toplanan yardımları yangınzedelere dağıtıyor18:19 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:14 - Yerli aşı Turkovac için e-Nabız'dan da gönüllü olunabiliyor18:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti; bugün teslim edildi
18:00 - Bakanlıktan sosyal medya fenomenine suç duyurusu17:55 - Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?17:46 - Türkiye'ye farklı ülkelerin hava aracı desteği sürüyor17:41 - MHP'li Kılavuz'dan Mersin'deki işten çıkarmalara tepki17:33 - Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı
17:22 - Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sohbet edilen kişiyi hatırlamamak 2
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 2
aşı deneyimleri 1
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 3
Kemerköy Termik Santrali 3
cendere 3
Haluk Levent'in Yangınlar için Helikopter kiralaması 5
plastik kapak toplama 1
disiplini kaybetmek 1
zamanı yetiştirememek 2
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam