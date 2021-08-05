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Apple, çocuk istismarını yazılım ile tespit edecek

ABD'li teknoloji şirketi Apple, çocuk istismarlarının tespiti için ABD'deki iPhone model cep telefonlarına yazılım yüklemeyi planlıyor.
05 Ağustos 2021 20:08
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Apple, çocuk istismarını yazılım ile tespit edecek

Financial Times'in haberine göre, ABD'li teknoloji şirketi Apple, çocuk istismarlarının tespiti için ürettiği iPhone model cep telefonlarına görüntüleri tarayan bir yazılım yüklemeyi planlıyor. Haberde, Apple'ın "neutralMatch" olarak adlandırdığı sistemi bu haftanın başlarında bazı ABD'li akademisyenlere ayrıntılı olarak anlattığı ve planın ilerleyen günlerde daha geniş çapta duyurulacağı belirtildi.

Yazılım güvenlik güçlerine haber verecek

Haberde, Apple'ın planları hakkında bilgilendirilen kişilerin açıklamalarına göre, sistemin yasa dışı görüntüleri tespit ederek, istismarla ilgili materyallerin doğrulandığı takdirde güvenlik güçleri ile iletişime geçileceği belirtildi. iCloud'a yüklenen her fotoğrafa, şüpheli olup olmadığını belirten bir "güvenlik değeri" verileceği ve belirli sayıda fotoğrafın şüpheli olarak işaretlendiğinde, Apple'ın tüm şüpheli fotoğrafların şifresinin çözülmesi ve yasa dışı materyallerin saptanmasını sağlayacağı aktarıldı.

Uygulama ilk olarak ABD'de uygulanacak

Haberde, sistemin fotoğrafları tararken, çocuk cinsel istismarına ilişkin resimlerin bulunduğu bir veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılacağı ve planın başlangıçta yalnızca ABD'deki mobil cihazlara uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Uzmanlar yazılımı hem desteklerken aynı zamanda endişeli

Güvenlik araştırmacıları ise, Apple'ın çocuk istismarı ile mücadele çabalarını desteklerken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin vatandaşlarının kişisel verilerine, orijinal amacın çok ötesinde erişim sağlama riskinden endişe duyduğunu belirtti.

Araştırmacılar, sistemin şu anda çocuklara yönelik cinsel istismarı tespit etmek için tasarlanmış olmasına rağmen, terör veya protestolardaki hükümet karşıtı işaretler gibi diğer hedeflenen görüntü ve metinleri taramak için uyarlanabileceğini ifade etti. Aynı zamanda Apple'ın benzeri diğer teknoloji şirketleri üzerinde benzer teknikleri kullanma baskısının da artırabileceğinden endişe duyulduğu aktarıldı.

"Kesinlikle dehşet verici bir fikir"

Cambridge Üniversitesi'nden Güvenlik Mühendisliği Profesörü Ross Anderson, "Kesinlikle dehşet verici bir fikir, çünkü telefonlarımız ve dizüstü bilgisayarlarımızın dağıtılmış toplu bir gözetimine yol açacak" dedi.

"Hükümetler bunu herkesten isteyecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden güvenlik profesörü Matthew Green ise, "Bu barajı kıracak ve hükümetler bunu herkesten isteyecek" dedi.

"Apple, 1984'ü etkinleştirmek için gizliliğe geri dönüyor"

Daha önce Facebook ve Deliveroo'da çalışan bir güvenlik araştırmacısı ve gizlilik savunucusu olan Alec Muffett, Apple'ın hareketinin "tektonik" ve "bireysel gizlilik için büyük ve geriletici bir adım" olduğunu ifade ederek, "Apple, 1984'ü etkinleştirmek için gizliliğe geri dönüyor" dedi.

"Benimseyebileceğiniz en iyi yaklaşımdır"

Surrey Üniversitesi'nde bilgisayar güvenliği profesörü olan Alan Woodward, "Apple'ın sistemi, taramanın telefonda yapılması ve yalnızca bir eşleşme varsa harekete geçmesi nedeniyle daha az müdahalecidir. Bu merkezi olmayan yaklaşım, bu yoldan giderseniz benimseyebileceğiniz en iyi yaklaşımdır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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