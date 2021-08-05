Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesi ile Bayburt arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.
|05 Ağustos 2021 20:35
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Pazaryolu-Bayburt kara yolunun dördüncü kilometresindeki Kozlu Mahallesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yolun iki yönlü trafiğe kapandığı heyelanda, bazı araçlar toprağa saplandı.
Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmayan olayda, Pazaryolu İlçe Jandarma ekipleri kontrolü sağlayarak yolda kalan vatandaşlara yardımcı oldu.
Kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
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