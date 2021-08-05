1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi ile Bayburt arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.
05 Ağustos 2021 20:35
+Aa- Yazdır
Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı

Pazaryolu-Bayburt kara yolunun dördüncü kilometresindeki Kozlu Mahallesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yolun iki yönlü trafiğe kapandığı heyelanda, bazı araçlar toprağa saplandı.

Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmayan olayda, Pazaryolu İlçe Jandarma ekipleri kontrolü sağlayarak yolda kalan vatandaşlara yardımcı oldu.

Kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü
05 Ağustos 2021 19:20		 Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
05 Ağustos 2021 17:22
Alevler, Kemerköy Termik Santrale sıçradı
04 Ağustos 2021 21:16		 İspanyol pilotlar, Köyceğiz'de yangınlara müdahale ediyor
04 Ağustos 2021 17:12
Yabancılara verilecek hizmetin 10 kat zam yapılması önerisi kabul edildi
04 Ağustos 2021 08:14		 Köyceğiz'de yangınların tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı
03 Ağustos 2021 21:58
Datça'da art arda depremler
03 Ağustos 2021 21:02		 Tunceli'de teröristlerce çıkarılan örtü yangını söndürüldü
03 Ağustos 2021 17:31
Uluabat Gölü, alg patlamasıyla yeşile büründü
03 Ağustos 2021 16:21		 İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
03 Ağustos 2021 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - '44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı'21:03 - Bakan Koca'dan 'fikri mülkiyet' çağrısı21:01 - Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı20:59 - Dev 'ateş kuşları'nın yoğun mesaisi20:43 - Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün acı günü20:42 - Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar
20:39 - Çavuşoğlu: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz20:35 - Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı20:08 - Apple, çocuk istismarını yazılım ile tespit edecek20:05 - MGK'da orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü19:36 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:24 - Bu mahallede 3 yıldır her salı meydanda kitap okunuyor
19:20 - Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü19:19 - Muğla'da ormanlık alandaki yangınlara ilişkin 6 tutuklama19:13 - Bakan Yardımcısı:Meclis karar almazsa erken seçim olmaz18:52 - Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu18:28 - Sağlık personeli yangından etkilenenleri yalnız bırakmıyor
18:26 - Türkiye'den Yunanistan'a geçişlere kısıtlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bamya 2
aşı deneyimleri 1
mandıra filozofunun evi 2
cendere 3
dünyadan uzak 5
Baş Belası Kedi Kitty 1
kullan at 2
yoğurt mayalamak 5
asansör 2
google translate 1
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam