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Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar

Adana'da 2 kardeş hastane otoparkında aralarında husumet bulunan baba ve oğlunu araçlarının içerisinde tabancayla vurup kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişiden 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler saklandıkların evin damında yakalandı.
05 Ağustos 2021 20:42
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Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kardeş olan Y.M (24) ile D.M (17) aralarında husumet bulunan Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç.'ye (32) silahlı saldırı düzenlendi. Hastane otoparkında araçlarının içerisinde bulunan Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç, Y.M. ile D.M kardeşler tarafından tabancayla vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Tabancandan çıkan kurşundan Ahmet Ç.'nin kafasını sıyırırken oğlu Hikmet Ç'nin başına isabet etti. Hastane çalışanları hemen yaralılara müdahale etti. Ahmet Ç'nin durumu iyi olduğu, Hikmet Ç'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Saldırganlar evin damında saklanırken yakalandı

Silahlı saldırı düzenlendikten sonra hızla olay yerinden kaçan Y.M ve D.M kaçtıkları sırada bir sitenin bahçesine olayda kullandıkları tabancayı attılar. Ardından şüpheliler Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin damına saklandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis bölgedeki evlerin çatılarında arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında Yüreğir Devriye Ekipleri ve Motosikletli Yunus Timleri şüphelileri sakladığı çatı üzerinde kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan tabanca ise polisler tarafından bulundu. Tabanca detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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