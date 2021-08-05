Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün acı günü
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası Gültekin Alişarlı, Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
|05 Ağustos 2021 20:43
|+Aa- Yazdır
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ü. idaresindeki 55 RS 109 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki Gültekin Alişarlı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Alişarlı Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası olduğu öğrenilen Gültekin Alişarlı Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar
05 Ağustos 2021 20:42
|Ankara'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
05 Ağustos 2021 17:15
|Zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
05 Ağustos 2021 17:02
|Üniversite öğrencisi Samet'ten 4 gündür haber alınamıyor
05 Ağustos 2021 16:43
|Güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası
05 Ağustos 2021 16:22
|Uzman çavuş eşini ziyarete giden kadın, kazada hayatını kaybetti
05 Ağustos 2021 16:00
|Belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbeden 3 zanlı yakalandı
05 Ağustos 2021 15:03
|Valilik, yol kesip kimlik soranlar hakkında soruşturma başlattı
05 Ağustos 2021 15:00
|Denizli'de bir kişi kuzenini tabancayla öldürdü
05 Ağustos 2021 14:14
|Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
05 Ağustos 2021 13:22