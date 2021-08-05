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Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı

Barcelona, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırdı.
05 Ağustos 2021 21:01
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Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı
Barcelona, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırdı.
İhlas Haber Ajansı
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