Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı
Barcelona, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırdı.
|05 Ağustos 2021 21:01
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