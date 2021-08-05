Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
|05 Ağustos 2021 22:11
|+Aa- Yazdır
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.
Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi.
Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.
Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.
- Olay
İhbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun, yaşamını yitirmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmiş, bunun üzerine Uygun gözaltına alınmıştı.
Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.
Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlıktan sosyal medya fenomenine suç duyurusu
05 Ağustos 2021 18:00
|Ailesini öldüren vali yardımcısının yargılanmasına devam edildi
05 Ağustos 2021 16:13
|'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
05 Ağustos 2021 09:12
|Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı
04 Ağustos 2021 18:19
|Hz. Mevlana ile ilgili skandal karikatür!
04 Ağustos 2021 16:50
|Azra Gülendam'ın katili ifadesinde vahşi cinayeti anlattı
03 Ağustos 2021 20:12
|Kürşat Ayvatoğlu hakkında iddianame hazırlandı
03 Ağustos 2021 15:14
|Komiser Elif; Katilin tacizini fotoğraflamış
31 Temmuz 2021 22:13
|Restoranda tartıştığı iş insanını denize atan kişiye 34 yıla kadar hapis istemi
30 Temmuz 2021 15:28
|Komiser Elif'i kurtaran telefon
30 Temmuz 2021 08:09