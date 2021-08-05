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Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 'eleştirileri göğüslemeye hazır' olduğunu belirterek, "İki gündür yemediğim küfür kalmadı; AK Parti'den aday olma tercihi gösteren Barış Saylak'ı eleştirebilirsiniz ama böyle bir linci hak ettiğimi düşünmüyorum" dedi.
05 Ağustos 2021 22:18
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Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı

Habertürk TV'ye açıklamada bulunan Saylak, "Eleştirileri göğüslemeye hazırım. Halk TV ile başlayan süreçte üç gündür linç yiyorum. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görevim kırsal mahallelerde büyük ve küçük baş hayvanların tahliyesi ve tedavisi, yem ve su ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi, kriz merkezlerinde getirilen gıdaların denetlenmesi ve elinde tırmığı, hortumu olan personelin, orman bölge müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmaktan öte bir sorumluluğum yok" diye konuştu.

Kendisinin hedef gösterildiğine işaret eden Saylak, "Ben Muğlalıyım, 55 yaşındayım, bu topraklarda doğdum. Sosyal medyada adeta birilerinin hedef göstermesiyle linç ediliyorum. Yarın başıma bir şey gelse, hiç dahlim olmadığı bir konuda... Daha 2 gün önce Sözcü gazetesi muhabiri Yaşar Anter benim nasıl bir ateş içinde kaldığıma şahittir." şeklinde konuştu.

Saylak şunları ifade etti:

"Geçen perşembe gününden bu yana evime uğramıyorum. Biraz vicdanlara seslenmek istiyorum. AK Parti öfkesi veya bazı tepkilerle... Vatandaşlarım nasıl çalıştığımı görüyor. Bir cehennemi yaşıyoruz. Vicdanlarımız, bölgede eksikliklerimiz, yanlışlarımız olabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat yapısına göre, ormanların bakımı, korunması Orman Genel Müdürlüğü ile sınırlıdır. Ben bu coğrafyanın insanıyım. Orman da tarım da bizim. Ekibimizle tüm gayreti yapıyorum. AK Parti'den aday olma tercihi gösteren Barış Saylak'ı eleştirebilirsiniz ama böyle bir linci hak ettiğimi düşünmüyorum.

Memurlar.Net
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