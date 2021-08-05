İşçide Delta varyantı tespit edildi, atölyede üretim durdu
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde, işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi.
|05 Ağustos 2021 22:20
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Çaydeğirmeni beldesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki işçide, koronavirüsün Delta varyantı tespit edildi. İşçinin evinde karantinaya alınmasının ardından Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası tekstil atölyesinde üretim durduruldu. Diğer çalışanlar ise evlerinde karantinaya alındı.
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