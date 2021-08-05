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Beşiktaş'tan UEFA gelirleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve UEFA gelirleriyle ilgili yaptırımların ortadan kalktığını duyurdu.
05 Ağustos 2021 22:22
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Beşiktaş'tan UEFA gelirleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den konuyla ilgili Borsa İstanbul'a gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlandı.

Açıklamada, "28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirilmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle tamamlandı:

"Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır."
Memurlar.Net
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