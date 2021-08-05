Beşiktaş'tan UEFA gelirleriyle ilgili açıklama
|05 Ağustos 2021 22:22
|+Aa- Yazdır
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den konuyla ilgili Borsa İstanbul'a gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlandı.
Açıklamada, "28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirilmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklama, şöyle tamamlandı:
"Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı
05 Ağustos 2021 21:01
|Tokyo'da 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı
05 Ağustos 2021 15:06
|Mete Gazoz, paralimpik okçularla bir araya geldi
05 Ağustos 2021 14:59
|Türkiye, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
05 Ağustos 2021 14:00
|Tokyo'da tarihi gün: Buse Naz'ların ikisi de finalde
04 Ağustos 2021 08:27
|Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Ferhat Arıcan ile aldı
03 Ağustos 2021 11:47
|2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin zirveyi bırakmıyor
02 Ağustos 2021 07:43
|Milli okçumuz Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu
31 Temmuz 2021 13:15
|Fatih Terim'den Muslera'ya tepki!
29 Temmuz 2021 09:17
|Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
28 Temmuz 2021 23:00